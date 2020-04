Alejandro Zeballos: “Debemos ser pacientes para que todo salga bien”

El automovilismo es una de las pasiones que tienen los jujeños, como otras tantas actividades se encuentra en cuarentena. Al respecto, el reconocido piloto Alejandro Zeballos indicó que: “estamos pasando por un momento realmente delicado, no estamos bien a nivel mundial, por lo que hoy es importante priorizar lo que es la salud de cada uno de nosotros. Al parecer esto tiene aroma a largo, da la sensación de que va a demorar un poco por las medidas que se dictaron en los últimos días, pero debemos ser pacientes si queremos que todo salga bien”.

Con respecto a lo deportivo, Zeballos manifestó que se quedaron con ganas de debutar en este 2020, ya que la cuarentena comenzó el fin de semana en la cual iba a iniciar el automovilismo en la provincia.

“Se dio justo en un momento clave del campeonato, ya estaba todo diagramado para comenzar a correr, pero el brote del Coronavirus se comenzó a expandir en el país y se tomaron medidas rápidamente que hicieron que no tengamos tiempo para la competición.

Nosotros ya teníamos todo armado, el auto hoy está en las mejores condiciones para correr, pero por el momento deberemos esperar porque no hay nada con respecto a una programación de las fechas”. Agregado “Como siempre uno es optimista con este tema, se ve que Jujuy está haciendo las cosas de la mejor manera, por lo que esperamos con ansias tener esa primera fecha para dejar todo dentro del circuito como lo hicimos siempre”.

En cuanto a una posible fecha de retorno, entendió que: “en un momento supe estar en la comisión, después no pude continuar por lo que hoy en día no hay conocimiento de cómo es que se retomará el campeonato. La segunda semana de abril (el pasado domingo) se tenía que haber disputado la segunda fecha, pero con la extensión de la cuarenta claramente no se pudo, por lo que los organizadores deberán diagramar un certamen nuevo o bien correr fecha doble en los próximos eventos que ya están pactados desde principio de año, o bien competir dos veces al mes. Pero si esto se sigue extendiendo seguramente todo va a ser más difícil cumplir con el calendario”.

“En lo personal, tanto yo como el equipo, ya teníamos todo listo, estando preparados para poder hacer un gran torneo, dejando todo como siempre, buscando un puesto de vanguardia y si se puede buscar un podio, ya que conseguir eso siempre es bueno para todos los que trabajan junto a nosotros para que salga todo de la mejor manera.

Después, la autoestima de uno en cada carrera influye mucho. El año pasado terminamos con el auto entero, sobre todo en las últimas fechas, donde sentimos que fuimos superiores a nuestros rivales”.

Al hablar sobre las mejoras que deberán tener para esta temporada con respecto a la anterior, el piloto detalló: “creo que debemos trabajar en el rendimiento constante del auto, buscar que la maquina sea contundente en todas las vueltas, porque nos faltó un poco más de ritmo y regularidad en las carreras. Lo pudimos encontrar sobre el final, pero creo que eso vamos a trabajar esta temporada para poder hacer buenas carreras una vez que todo se retome”.

Por último, Zeballos remarcó “Este año voy a seguir en la categoría 1100, van haber muchos competidores, en teoría la que más autos va a tener a nivel general, esto es algo que hace que uno tenga que estar a pleno en cada fecha. No tengo pensado volver por el momento a la 05, pero siempre está esa idea de volver a usar un auto que me dio muchas alegrías”.