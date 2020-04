Hugo Manzur: “Voy a brindarme al 100%”

La propagación de la Pandemia en el mundo mantiene a todos resguardados en sus casas, por lo que el fútbol jujeño no es la excepción y hasta parece complicado el inicio, al menos al corto plazo.

Sin embargo, el coronavirus no detiene la marcha de los entrenamientos dentro de cada domicilio de los jugadores, tal es el caso de la entidad que representa al Barrio Mariano Moreno.

Santiago López, volvió a conducir los destinos “Generales” después de varios años, donde intentará llevar a lo más alto a Lavalle como lo hizo en dos oportunidades que estuvo al frente, logrando en ambas la clasificación a los viejos torneos del interior.

Para eso está buscando jugadores de experiencia que en su momento supieron vestir la camiseta franjeada. Uno de ellos es Hugo Manzur, delantero que tiene un record en la Liga siendo el máximo goleador con más de 40 goles en una sola temporada.

En la oportunidad tuvimos la posibilidad de hablar con el “pistolero”, quien arrancó indicando que: “nunca imagine que durante mi vida iba a pasar por algo como esto, nunca creí que fuera posible tener que encerrarme en casa por tanto tiempo por un virus”, comenzó.

“Hay que ser conscientes y cuidar de aquellos que son de factor riesgo. Depende de nosotros ganar este partido, es solo un esfuerzo que nos están pidiendo y debemos hacerlo para poder salir adelante, debemos entender lo importante que es cuidarnos y cuidar al resto (abuelos, enfermos, embarazada).

Me parecen perfectas las medidas que están tomando a nivel nacional y provincial, sé que es difícil para aquellos que tienen que mantener una familia, pero es la única forma de que le ganemos a este virus, ya falta menos hay que resistir, ser solidarios ayudarnos entre todos y no sacar ventaja de esto. Trabajemos en equipo desde el lugar que le toca a cada uno para que esto acabe lo mas rápido posible y todos podamos continuar con nuestra vida normal”, manifestó sobre el COVID-19.

En cuanto a lo deportivo, el atacante señaló que: “estoy aprovechando al máximo todo el tiempo libre, entrenando muchísimo para poder llegar de la mejor forma al inicio del campeonato, al cual espero con muchas expectativas.

En General Lavalle ya que se creó un hermoso grupo, tanto de jugadores como de personas, sabemos de lo que somos capaces y, al igual que yo, todos están entrenando en sus casas para saltar a las canchas cuando las autoridades lo dispongan”.

Con respecto a su vuelta al fútbol de manera oficial y comprometido con este nuevo proceso, el delantero expresó que: “la verdad que estoy en una etapa de mi vida donde lo primordial es la familia y el trabajo, pero Lavalle es un club que me llena el alma, es por eso que decidí hacer un esfuerzo especial para poder disfrutar como corresponde y brindarme al 100% al “General”, club al que no se le puede dar menos”.

Por otro lado, el futbolistas que también es formador de niños en las infantiles, dejó en claro que a pesar de no haber surgido de ese club, desde su llegada logró encariñarse y fue otro punto por el que decidió volver. “Si bien no me inicié en Moreno y casi toda mi carrera la hice en Gimnasia, Lavalle fue el segundo club en el que más partidos tuve (4 años) y la verdad que me encariñe muchísimo, siempre me trataron muy bien e hice muchísimos amigos, eso es lo más valioso, es por eso que siempre mi primera opción será Lavalle, hoy se dio y tanto mis compañeros como yo, estamos dispuesto a dejar todo”.

Por último, Manzur tiene en mente lo que será este torneo, sabiendo de cómo está la situación y que es prácticamente un hecho de que se jugará a una sola ronda, dependiendo de lo que diga el Consejo Federal con respecto al torneo superior “Nuestro objetivo es uno, queremos llevar a Lavalle a lo más alto (donde debería estar) pero somos conscientes que para eso debemos ir paso a paso con la cabeza fría e intentar cometer la menor cantidad de errores, es fundamental un grupo unido que pechen para el mismo lado y creo q vamos encaminados”. Finalizó.