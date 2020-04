Preocupación en AFA por el apoyo a los clubes

La AFA estableció su opinión sobre el programa de asistencia que lanzó el ministro de de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, para apoyar a diversos sectores como hoteles y agencias; clubes y federaciones en este duro contexto de la pandemia del coronavirus.

Desde la AFA consideran que no fue creado para su beneficio, entre otras cosas porque los requisitos solicitados son imposibles de cumplir por los clubes que integran AFA, así lo remarca la asociación madre del fútbol argentino.

La entidad máxima del fútbol argentino expresó: "Por eso mismo, que con el Gobierno se está trabajando para un Decreto superador, que nos beneficie a todos, diseñado exclusivamente para los clubes de fútbol, en Base a las necesidades y características de las Asociaciones Civiles"

Sobre el tema de los clubes Lammens dijo: "Conocemos bien el rol social que cumplen los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a disposición ofreciendo sus instalaciones para combatir esta pandemia. Por eso, vamos a acompañarlos en este momento crítico con estas medidas y con otras que anunciaremos oportunamente".

Desde la AFA dicen que el Secretario de Deportes, Matías Lammens, equivocadamente alienta una herramienta que posiblemente beneficiará a otros sectores, pero no al fútbol, no a los clubes de fútbol, no a las Asociaciones Civiles. Con este punto, la asociación del fútbol argentino expresó: "Es por eso que seguiremos buscando una solución de fondo a está difícil situación".