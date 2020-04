Cuarentena total o parcial en ciertas comunas: ¿Se está aplanando la curva de contagios de covid-19 en Chile?

"Aplanar la curva de contagios". Ese ha sido el objetivo principal de las autoridades sanitarias desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en Chile -el 3 de marzo- y por la cual se han implementado diversas medidas, como cuarentenas totales en algunas comunas y cordones y aduanas sanitarias.

"Estamos viendo que la cantidad se ha duplicado en 11 días, y eso es una buena noticia que da cuenta de las medidas de la autoridad sanitaria que han permitido aplanar la curva, siendo ese el objetivo de este Ministerio", sostuvo hoy el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sobre el esfuerzo por frenar la velocidad de la tasa de transmisión.

Esta "buena noticia", según explicaron a Emol desde la cartera, se debe a que generalmente cada tres días la tasa de personas infectadas se va duplicando. "Todas las medidas con respecto a esta cuarentena estratégica que estamos implementando en nuestro país (...) son cíclicas, vamos a ir evaluando todos los días aquellos números, personas y tasas. Estamos basando todo esto en epidemiología, es decir, cuántas personas se van infectando en función de un lugar o terreno en relación a la población, y por eso es importante que las personas que están en cuarentena la cumplan", explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

"Aquellas personas que viven en comunas que no están en cuarentena, tienen que mantener el aislamiento en su casa, lavarse las manos, el distanciamiento social y evitar el contacto directo principalmente con adultos mayores", reiteró.

¿Qué opinan los expertos? El director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, señaló que "es difícil poder saber cuál de todas las medidas que se han implementado en Chile, y en cualquier país, tiene más peso en la mitigación de la pandemia. Los números que inicialmente se proyectaban eran terroríficos, mostraban que al 1 de abril podríamos tener hasta 30 mil o 40 mil casos. Esas proyecciones eran realistas, pero sin ninguna medida de mitigación implementada por el país, y obviamente sería raro que los países no implementaran ninguna".

Si bien dice que "todavía no llegamos" al peak de contagiados, afirma que "los números actuales de Chile no son malos y las curvas demuestran que nuestro país está aguantando bien hasta el momento en general; lo único que complica es el número de pacientes que están con ventilación mecánica que ha ido subiendo y que en algún momento puede llegar a complicar recursos de unidad crítica".

No obstante, sostiene que "puede que en un momento determinado, de un día para otro, el número de casos aumente y puede ser por supertransmisores que son amplificadores de pandemia. Por ejemplo, cuando una persona entra a un culto religioso y como lo hemos visto, en vez de salir una persona infectada salen 20, 30 o más. Lo mismo pasa en un supermercado, pero esos detalles no los tenemos".

Por su parte, el investigador del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la UDD, Manuel Nájera, comenta que "estamos observando un mix: Probablemente parte de este aplanamiento en el número de casos diarios, (salvo por) un aumento súper chiquitito en los últimos dos días, se deba a las medidas de cuarentena y aislamiento social; o, pero es algo que no sabemos, pues el Ministerio no nos ha entregado toda la información, a que haya algún atochamiento en la entrega de resultados especialmente en lugares donde hay más difícil acceso".

Pero por otro lado" -aseguró- "hemos visto que el número de exámenes diarios que se están haciendo ha disminuido en las últimas semanas, y puede ser que eso esté reflejando una dificultad de acceso a los lugares donde ahora se está moviendo el brote: estamos esperando que aparezcan los resultados de lo que está ocurriendo en Santiago poniente y también lo que hemos visto que ocurre en las regiones del sur".

Respecto a la determinación de que a partir del próximo lunes algunas comunas, como Ñuñoa y Santiago, tendrán cuarentena parcial, el también académico expresó que "esa decisión, si es que está basada en una información bien clara en orden a que no hay casos en esas zonas, o que la cantidad de estos ha ido disminuyendo en el tiempo de manera sostenida, y eso está evidenciado, no es descabellada".

No obstante, enfatizó que "es difícil evaluarla para nosotros que estamos fuera del Ministerio, porque no tenemos la información con la que están tomando esas decisiones, no dicen la densidad de casos, pero la densidad de casos por sí sola no es una medida, ya que hay varias comunas que tienen mucha población flotante, por ejemplo, Providencia".

Entonces, "para hacer un marco general para definir si tienes que poner en cuarentena a una comuna, uno esperaría que existieran los criterios explícitos de cuántos casos hay en el sector, cómo ha sido el aumento o disminución de estos en el tiempo y si la respuesta sanitaria a la cual puede acudir el sector es adecuada o no".

Fuente: Emol.com