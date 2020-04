En Tucumán será obligación usar barbijo para salir a la calle

El gobernador Juan Manzur informó a los tucumanos de esta medida y adelantó que pedirá a la ministra de Salud, Rossana Chahla, que dicte una resolución.

Este lunes el gobernador informó que de ahora en más los tucumanos deberán usar barbijo para salir de sus hogares, lo que definió como una nueva herramienta contra la pandemia, que se suma al aislamiento y distanciamiento social.

“Esta es una medida más a la que vamos a tener que adecuarnos para enfrentar esta pandemia”, manifestó el mandatario que señaló que esta medida debe aplicarse desde ahora y advirtió que pedirá a la ministra de Salud, Rossana Chahla, que dicte esta resolución para que todos los tucumanos tengan un cuidado más para enfrentar al coronavirus.

“Adoptamos esta resolución teniendo una apoyatura científica, cuál es la disposición de la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) que alertados por la circulación de personas asintomáticas que pueden transmitir la enfermedad no se puede dejar de usar barbijos cuando se sale a la calle”, explicó Manzur . Y agregó: “la precaución de colocarse los barbijos no es una opción sino una necesidad”.

“Quienes salen a la calle pueden hacerlo confiados porque no tienen síntomas de la enfermedad, pero aún siendo asintomáticos, pueden estar con la covid-19 en sus cuerpos y por lo tanto podrían estar en condiciones de contagiar”, señaló el gobernador.

Por su parte, Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo del Siprosa, coincidió con el mandatario provincial e informó que “el barbijo siempre se utiliza sobre los enfermos para que no contagien, pero como sabemos que en esta enfermedad hay muchas personas que son poco sintomáticas o asintomáticas y puede contagiar, si voy a andar por la calle, cualquier barrera tiene cierta efectividad”.