Capital: La Municipalidad profundiza las acciones preventivas por el COVID 19

En el salón de los Intendentes el titular del Ejecutivo Municipal destacó que “se ha resuelto redactar un nuevo decreto reforzado e incorporando nuevas directrices teniendo como eje a la dirección de Salud Pública Municipal y a la secretaría de Desarrollo Humano”.

“En ese contexto -continuó- se tomaron medida a partir de la fecha, esto en el marco del Comité de Emergencia, como son la designación del Dr. Altea como vocero oficial que transmitirá cada una de las decisiones, decretos o resoluciones que se tomen desde el municipio en la emergencia de la pandemia”.

Planificación-cultura y turismo

Luciano Córdoba secretario de Planificación, Desarrollo y Modernización, a cargo de Cultura y Turismo, anunció el cierre del acceso al Parque Botánico “Baron Schuel” del barrio Los Perales, "atendiendo a las recomendaciones que se hacen a nivel nacional sobre parques y reservas naturales”.

En el tema turístico recalcó que las Oficinas de Información Turísticas “se manejan a través de los canales virtuales de 8 de la mañana hasta las 20 horas, son bilingües para los extranjeros y los turistas que viene de otras ciudades”.

También anunció la postergación del acto conmemorativo a los 100 años del Cine Select, que estaba anunciado para el viernes 20, por lo cual será reprogramado para más adelante.

Servicios públicos

El titular de la secretaría de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, expresó que “desde la semana pasada se viene trabajando sobre el control de la higiene de las unidades del transporte, tanto de ómnibus como del servicio alternativo, a la vez de la exigencia de la desinfección y limpieza en conformidad por lo dispuesto por Ministerio de Salud”.

"Desde el viernes y a la fecha, se procedió a la paralización de 12 unidades de transporte que no reunían las condiciones de higiene para que circulen e inclusive no habían procedido a realizar la desinfección correspondiente y sus choferes o conductores no tenían elementos mínimos exigibles conforme a la normativa dispuesta por la Dirección de Tránsito y Transporte”, acotó.

Por otro lado, Marenco anunció “la prórroga del vencimiento de las licencias de conducir por 90 días, a los efectos de evitar la tramitación del mismo y el contacto del público con los empleados municipales debido al Coronavirus, ya que no hay atención al público. Esta medida será informada a la Agencia de Seguridad Vial de la Nación para que los automovilistas puedan desplazarse”.

También exhortó a la vecinos respetar los horarios de recolección de residuos y evitar sacar las bolsas de basura fuera de horario, en tal sentido pidió informarse sobre el mismo a través de la web de la Municipalidad. Aseguró, además, el normal servicio de recolección de residuos tanto municipal como el privado (LIMSA)

Mercados y vía pública

Por su parte, Gastón Millón, secretario de Gobierno enfatizó que, “la atención en los mercados se desarrollar normalmente” y comunicó que se ha dispuesto una atención especial a los mayores de 60 años en el mercado de Concentración y Abasto, a los mismos se les atenderán exclusivamente desde 17 a 18 horas debido a que se encuentran en la franja de riesgo del COVID-19”.

El funcionario también adelantó que se están promocionando recomendaciones para el sector gastronómico, a la vez que recomendó no consumir alimentos en la vía pública en lugares que no cuenten con alcohol en gel o no reúnan las condiciones de seguridad alimentaria, que no cuenten con la habilitación municipal y con el certificado del curso de manipulación de alimentos.

Prorrogaron el Plan “Pago anticipado”

En tanto, Agustina Apaza, secretaria de Hacienda, anunció la prórroga hasta el 20 de abril del “pago anticipado” de todos los tributos municipales, “mientras están restringidas las atenciones públicas, tenemos los canales virtuales en la página www.rentasmunijujuy.gob.ar pueden consultar sobre los pagos”.

Indicó también que desde la dirección de Compras y Suministro se está realizando el equipamiento de seguridad e higiene para los agentes municipales de acuerdo a la función que realizan y el ámbito que desarrollan sus actividades.

Personal Municipal

Por último, el coordinador general Técnico Legal de Intendencia, Julio Altea, dijo que, “la atención al público desde la Municipalidad está restringida, se brinda atención vía telefónica y por web” y con respecto al personal municipal informó que "se ha licenciado a las personas de 60 años en adelante por 14 días, embarazadas, inmuno-depresivas, agentes con antecedentes cardíacos, personas con diabetes tipo 1, empleados con insuficiencia renal y personas que tenga insuficiencia respiratoria”.

“Se trabaja con guardia mínima, para evitar la gran afluencia de personal en las direcciones de la Municipalidad”, concluyó.