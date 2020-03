Fiad denunció que la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales no le permitió plantear su postura

En su intervención, Fiad denunció que la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales actuó en forma parcial y no le permitió el uso de la palabra para poder plantear su postura respecto del proyecto del senador Snopek.

El primer planteo contra la senadora Sacnun, presidenta de la comisión, fue a partir de la votación a mano alzada del rechazo in limine del proyecto de intervención. En este sentido, Fiad, expresó: “ Resulta evidente que el rechazo in limine de un expediente no se trata de un mero trámite; es una cuestión de fondo que tiene que ser realizada por medio de un dictamen”.

Luego, el legislador jujeño, manifestó su rechazo a la propuesta de la presidencia que exigía una fundamentación al momento de ofrecer pruebas, para determinar si las mismas son pertinentes o no.

“No estamos frente a un proceso judicial, ni mucho menos la presidenta de la comisión puede hacer las veces de jueza merituando las pruebas, sobre una base de criterios que además desconocemos”, expresó Fiad, y agregó: “no vamos a tolerar el rechazo de ningún elemento aportado que haga a la fundamentación de un eventual dictamen, ni ningún comportamiento que afecte la imparcialidad que amerita la seriedad de este asunto”.

A su vez, el senador jujeño, denunció que le cercenaron el uso de la palabra. “No soy integrante de la comisión, no tengo voto, pero tengo voz y mi voz es la voz de gran parte del pueblo jujeño que ve con gran preocupación e incertidumbre este atropello a nuestras instituciones”.

Por último, Fiad, volvió a denunciar cuál es el verdadero objetivo del proyecto. “No estamos frente a un proyecto de intervención, estamos ante un proyecto de liberación, y esa liberación tiene nombre y apellido: Milagro Sala”.