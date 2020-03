Torneo Regional: Cuyaya trabajó pensando en el inicio de la segunda ronda

Tras conocerse las zonas para esta segunda parte del torneo, Cuyaya se prepara en busca de ser la sorpresa de Gimnasia y Tiro de Salta, con quien compartirá la Zona, además de YPF de Joaquin V. González y La Merced.

En la jornada de ayer, el plantel estuvo volviendo a los trabajos en el estadio de La Tablada, donde disputó un encuentro amistoso ante Los Perales.

El entrenador del conjunto "Bandeño" paró dos equipos con un mix en cada uno, con el objeto de observar a todos los futbolistas e ir probando variantes para el primer duelo este fin de semana.

El primer equipo formó con: Cano, Torres, Videla, Tastaca, Carrizo; Guzmán, Pisculiche, Rodríguez, Roldán, Ruiz y Acuña. El resultado terminó con derrota, pero de todos modos le sirvió al entrenador para despejar dudas sobre algunos movimientos con respecto al sistema que va a utilizar en el duelo del domingo por la tarde.

El segundo equipo logró una victoria tras ir abajo en el marcador, el mismo formó con Gutiérrez, Pedro, Monteserin, Castro y Diaz; Bolla, Avilez, Jerez, Guevara, Benavidez y Salto.

Quien se perfila para ser parte del once, es Cesar Ruiz, quien este torneo fue de menor a mayor, empezando el torneo desde el banco y ganándose rápidamente un lugar entre los titulares.

“El grupo está feliz por haber cumplido con el objetivo de clasificar a la siguiente instancia. Ya estamos preparándonos para lo será esta ronda ante rivales que seguramente se están preparando igual que nosotros, con la desventaja que tantos ellos como nosotros nos conocemos poco”.

Por otro lado, sostuvo que no hay grandes candidatos al ascenso, “El año pasado con Central Norte fue el gran candidato y logró el ascenso, me parece que en este año no hay uno así de firme”.

Sobre el rival del domingo, indicó: “imagino un cotejo parejo, tenemos un grupo fantástico, que tiene humildad, actitud, sacrificio, trabajo, eso se ve reflejado tanto en los entrenamientos como en los partidos. Esperemos que el final nos encuentre en esta ronda clasificados a los play off”.

Analizando que luego del debut tendrán tres juegos seguidos de local, Ruiz dejó en claro que van a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles. “Este grupo se propone como siempre, salir a jugar de igual a igual en todas las canchas esperando traernos algo de Salta, si son los tres puntos mejor, pero sin dudas que un punto sirve de mucho para la confianza. Después vamos a tener que hacer nuestro trabajo de local, en el cual vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles”.

Por último, el “Mago” comentó que a pesar de no estar al 100% va a dejar todo por seguir haciendo historia con esta camiseta. “No vengo bien en lo físico, me está costando muchísimo poder ponerme a punto por la lesión que tengo que parece crónica, pero como siempre lo dije, cuando me pongo esta camiseta no me importa nada y me olvido de todo dolor”, finalizó.

El equipo estará volviendo a los trabajos en la jornada de hoy, nuevamente en el escenario de avenida Córdoba donde Cerdán llevará adelante la práctica formal de fútbol ultimando detalles con respecto al enfrentamiento que sostendrá ante Deportivo YPF.