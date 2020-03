El relato de la madre de “Pato” Condorí, otra víctima del terror que sembró Milagro Sala

Luis, más conocido como “Pato”, era un guía turístico. Comenzó a los 6 años a guiar a los turistas por la Localidad de Humahuaca. “Como éramos una familia numerosa, él siempre buscó un trabajo. Para mí un trabajo digno, porque recorría día a día nuestras calles, haciendo conocer a las personas. Era un excelente hijo”, comenta su mamá.

Pato, además de trabajar también estudiaba. Terminó sus estudios secundarios, pero no pudo seguir otra carrera, porque ya tenía a cargo su familia. Tenía tres hijos (dos nenas y un varón), junto a Daniela, su señora.

El día de su muerte, miércoles 5 de septiembre del 2012, Luis salió a jugar a la pelota en la calle con todos sus hermanos y dos vecinos. En ese momento, otro vecino, Sergio Ángeles, dio aviso de que la radio informaba que “arriba se estaban haciendo pelota”. Pato y sus pares no hicieron caso y siguieron jugando. Cuando terminaron, un grupo fue a ver lo que estaba pasando. Pato, por su parte, entró a la casa y habló con su señora, también le jugó una broma a su hermana Pamela y se fue.

“No sé cómo, pero luego él llegó al lugar de los hechos, en el acceso norte, en los terrenos del Colorado (a orillas de la ruta nacional N°9). Él llegó ahí y era una batalla campal, se tiraban gases lacrimógenos”, detalla Miriam, y continúa: “La policía siempre estuvo ahí, protegiendo a esta organización llamada Tití Guerra, que desde tempranas horas, desde las 13.30 se calcula que estaban, vinieron a usurpar las tierras de Humahuaca”.

Pato, que ya se encontraba en el lugar junto a dos de sus hermanos, comenzó a correr pero estaba todo oscuro y no se veía nada. Al querer regresar se escuchó una primera detonación y luego una segunda, siendo esta última la que impacta en el abdomen de Pato. Él, ya herido, pide ayuda y sus hermanos lo trasladan, porque no había ambulancia.

“Lo trasladan con un auto particular, donde a las 20.15 o 20.20 horas, mi hijo fallece en el hospital General Belgrano. Mi marido y mis hijos, que acompañaron a Pato en ese momento, dijeron que trataron de canalizarlo, pero en el momento en el que lo estaban atendiendo dicen que explotó algo dentro de su cuerpo y él deja este mundo”, recuerda su madre.

Para Miriam, la policía o el intendente, en ese momento Roberto Lamas, deberían de haber actuado para que esta organización, miembro de la Red de Organizaciones Sociales comandada por Milagro Sala, se retire. “Si ellos hubieran actuado en ese momento, no estaríamos lamentando la muerte de Pato, porque no se hizo nada para detener esto”, recordó.

Fallecido Luis, Miriam comenta que nadie dijo nada. Referentes de Milagro Sala se apersonaron a pedirle una reunión . “Dijeron que nos iban a ayudar y nos querían dar un terreno, casa y auto. Fue una manera de querer comprarnos, pero dije que no porque lo que queríamos es justicia”, dice.

“Algunas veces de noche no duermo, porque se me hace que el va a llegar o que lo tengo que esperar,. Pero sé que él nunca va a llegar porque ya nos dejó. Nunca vamos a tener esa paz, esa tranquilidad sabiendo que él ya no está”, se quiebra y comenta Miriam que: “En esos momentos yo me siento impotente y digo “como no he estado ahí, al lado de él, lo hubiera defendido como hace una madre”.

Proyecto de intervención y libertad a Sala

Sobre el proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy, propuesta hecha por Guillermo Snopek, y el pedido de liberación de Milagro Sala, Miriam sostuvo que “está mal, ya que si Milagro Sala es culpable tiene que pagar”.

“Después de la muerte de mi hijo, ella mandó a decir que esta organización (Tití Guerra) estaba desligada de ella y no era así. Lo hicieron después de matarlo a mi hijo, entonces esto a mí me duele”, afirmó Miriam y aseveró que: “Se quisieron lavar las manos, porque si no ella no hubiera mandado a ofrecernos y decirnos cosas, sino que nos hubiera dicho palabras de aliento, nos hubiera acompañado en las marchas o algo”.

Al dirigirse a otras víctimas del Jujuy de la violencia y la impunidad, Miriam exclamó: “ Si tienen casos en que Milagro Sala les hizo algo daño, hablen. No se callen, digan la verdad, que salga todo a la luz y pensemos en nuestra dignidad, pensemos que tenemos que respetarnos. Nos hagamos valer como personas y nos respetemos.”

Ella cuenta con su relato el dolor que es no tener más a un hijo. “A mi me duele porque ya nadie me va a curar esta llaga que tengo, la perdida de mi hijo. Me hubiera gustado que la justicia le hubiera dado más años a Guerra y Lavallén, en lo posible cadena perpetua, porque ellos están en vida y yo a mi hijo nunca más lo voy a ver.”.

Por último y entre lágrimas, la mamá de Luis manifestó: “Si lo viera a Pato nuevamente le diría que lo amo mucho, que lo quiero que lo extraño mucho, que quiero que venga como siempre, que nos lleve a pasear de nuevo, como lo hacía siempre”.