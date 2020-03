El “Lobo” de Cacho Sialle empieza a tomar forma

El DT “Albiceleste” ensayó ayer en horario matutino en el predio de Papel NOA, con el presunto equipo titular para recibir el viernes Al “Dragón”. El técnico de Gimnasia planea cinco modificaciones en comparación al partido ante Tigre.

Urgido por una victoria luego de haber quedado en descenso, el “Lobo” de Sialle moverá las fichas de su tablero. La última línea, regresará Sebastián Sánchez por Álvaro Cazula, Ignacio Sanabria quien se encuentra entre algodones vuelve por Diago Giménez (desgarrado), en caso de no llegar “Nacho” ese sector será ocupado por López. En la mitad de la cancha, Matías Sánchez volverá a la titularidad en lugar de Matías Carabajal. Mientras que, Martín Prost reemplazará a Ezequiel Gallegos (expulsado) y Daniel Juárez irá en lugar de Mauro Buono. Por eso de no mediar algún imponderable de último momento, el equipo para el debut de Sialle será con: Gonzalo Gómez; Leonardo Ferreyra, Sebastián Sánchez, Franco Lazzaroni, Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Matías Sánchez, Iván Bella, Daniel Juárez; Gonzalo Castillejos y Martín Prost.

El dibujo táctico de “Cacho” será el que anunció en su primer día de entrenamiento, un claro 4-4-2 aunque la idea no será replegarse sino estar ordenado atrás y desde ahí comenzar a ganar confianza para lastimar a su rival. Hoy el grupo se moverá en el estadio y una vez finalizado el mismo el cuerpo técnico dará a conocer la nómina de concentrados para el choque de mañana. Por otro lado, se supo que Gimnasia jugará de visitante ante Quilmes por la fecha 21° será el domingo 15 a partir de las 19 en el “Monumental del Cervecero”.

Gonzalo Gómez: “Tenemos

que ganar si o si”

El arquero “Albiceleste”, Gonzalo Gómez apareció en el anterior proceso y en este ciclo que arranca Sialle le ratifica la titularidad. A pesar de los resultados negativos el jujeño cumplió, pero entiende que para mañana solo sirve obtener la victoria. “La verdad que estamos viviendo momentos difíciles desde lo deportivo y lo institucional, no queremos pasar peor los resultados mandan”, destacó el uno. “Nosotros nos tenemos que enfocar en levantarnos, tenemos que ganar sí o sí porque la victoria nos dará tranquilidad y la confianza que necesitamos para salir”, sostuvo Gómez. Al ser consultado por la nueva filosofía de juego que intenta impregnar el técnico, el arquero, indicó “Recién comienza, pero es bueno porque nos dijo que confía en nuestras condiciones, nos entregó esa tranquilidad y solo pensamos como objetivo en volver a la victoria. Iremos viendo con el correr de las fechas”. A lo que agregó “Hay que darle tiempo, conocemos su trabajo en anteriores clubes, pero nosotros confiamos en juntos vamos a sacar adelante a Gimnasia”. Luego Gómez se refirió a su presencia en el once titular “Es lindo tener esta oportunidad es lo que uno vino a buscar, quizás los resultados no fueron los mejores, pero me sentí cómodo. Sigo con la misma seriedad y seguridad, pero acá primero importan lo que podamos entregar como grupo”. “El rival será duro por algo está peleando arriba pero más allá de lo que ellos puedan hacer, nos tenemos que enfocar en nosotros, en volver a ganar confianza porque la victoria para nosotros será vital, hay que levantarse y la única forma es ganando”.