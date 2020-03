Ya son cuatro los infectados por Dengue en la provincia

Los casos de Dengue en Tucumán aumentaron de dos a cuatro en menos de 48 horas. Los últimos infectados fueron confirmados este sábado por el Ministerio de Salud de la Provincia. Al igual que los anteriores, los pacientes son residentes del Gran San Miguel de Tucumán, sin antecedentes de viajes.

Hasta hace poco más de una semana, desde el Gobierno tucumano anunciaban que la provincia se encontraba libre de enfermedades producidas por mosquitos, ante un inusitado contagio en Bolivia y países limítrofes como Paraguay y Brasil. En Argentina ya son 748 los casos confirmados, 474 importados y 274 autóctonos. La presencia del virus se registró en otras 11 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy y La Rioja.

Hasta la semana siete de vigilancia epidemiológica en Tucumán, se reportaban 16 pacientes con Síndrome Febril Inespecífico (SFI), casos que son estudiados para descartar enfermedades como el Dengue, Sarampión y el Coronavirus. Es por esta razón que desde la repartición sanitaria provincial habilitaron líneas telefónicas para reportar casos de fiebre

A partir de diciembre del año pasado, el Gobierno provincial puso en marcha un dispositivo de prevención y desinfección en barrios propensos a criadores de mosquitos. “Lo primero que tratamos es erradicar al mosquito, a través del descacharreo y después con la fumigación. Éstas últimas son de tipo pulverizadas, aéreas y tiene poca residualidad en el aire, porque la idea es que caiga el vector que está volando entonces con eso no se soluciona el problema. La prevención radica en descacharrear todas las cosas que uno tiene el fondo, lo que no se no usa hay que tirar, mantener limpios los lugares, usar mucho repelente, camisas mangas largas, usar espiral”, aconsejó la jefa de prevención de Riesgos Ambientales, Julieta Migliavacca.