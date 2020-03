Ricardo Juárez: “Continuaremos con la meta de mejorar el fútbol nuestro”

Una vez finalizada la asamblea que lo proclamó como presidente por dos años más en la Liga Jujeña de Fútbol, Juárez sostuvo que: “hay gente que está alineada con nosotros desde hace un tiempo, pero queremos hacer la apertura para los clubes que no tienen nuestra misma propuesta, que participen, se acerquen a la liga y propongan cosas, porque esto siempre fue así. Va a ser una liga con mucha participación y sobre todo con mucho compromiso de los clubes, porque la Liga Jujeña somos todos”. Declaró tras haber obtenido el triunfo.

Al ser consultado sobre sus ganas de seguir, Juárez, comentó “Quería seguir porque me siento el representativo de muchos de los clubes que están haciendo las cosas bien y que apostaron a mi figura para que siga al frente de todo esto. De todos modos yo les pedí compromiso y acompañamiento porque hay muchas cosas por hacer, por mejorar, se consiguieron varias cosas, sin dudas, sobre todo en el último periodo, pero que con aliento de ellos seguramente se va a poder avanzar mucho más”.

Con respecto a lo que fue la votación, el ingeniero aclaró “Yo no creo que haya habido desconfianza con respecto a los clubes que no nos eligieron, por el contrario, a mí me parece que votaron una propuesta que le vendió otro tipo de mensaje, yo no escuché ninguna. Nosotros no hicimos proselitismo, solamente decir que vamos a mantener los ejes de la gestión que venimos haciendo desde el principio. La misma es Incorporar el fútbol infantil, mejorar la calidad de los lugares donde juegan las inferiores, lo mismo con las chicas y de mejorar la competencia para los de primera división. Más allá de que varios clubes declinaron su voto solo porque se iba a realizar la B, nosotros seguimos pensando que tiene que haber un mérito deportivo y que jueguen los que están deportivamente bien en una zona y los que no están en las mismas condiciones que jueguen en otra categoría.

A su vez, el presidente comentó que la Liga a partir de ahora tiene asegurada dos plazas para el Torneo Regional 2020 “Tras llevar adelante las elecciones, trabajamos sobre los temas de la orden del día, la cual nos llevó a decidir sobre las nuevas incorporaciones para este año. Las mismas fueron de Fundación Zapatón y Club Comercio, las mismas se aprobaron dejando entonces un total de 20 clubes que nos permite asegurar dos plazas para los torneos federados. Todos estos clubes estarán pagando la suma mensual de $10.000 un monto al cual no se le puede pedir más, pero tampoco menos. Somos conscientes de la situación de los clubes, donde no queremos asfixiarlos, pero que sepan que la liga tiene un costo de mantenimiento por lo que es importante el aporte de todos ellos, ya que contamos con pocos sponsor”.

Por su parte, Jaime Leal, también habló expresando lo que será acompañar a esta gestión “Quiero apoyar al proyecto que viene llevando adelante hace dos años el ingeniero Ricardo Juárez, viendo la posibilidad de desarrollar con mayor fuerza todo lo que haga la Liga Jujeña de Fútbol. Ese es mi compromiso, es para lo que me apoyaron los otros clubes. La liga tiene que tener mayor preponderancia, acompañado de un mayor desarrollo y crecimiento de todos los clubes. Este proyecto lo hemos hablado en las reuniones pasadas que por ahí no se hicieron en las gestiones anteriores, por lo que es eso a donde vamos apuntar, que todos se sientan contenidos, creemos estar a la altura de poder llevar esto adelante así que no queda otra cosa que trabajar fuerte para con el presidente y con todos los clubes para llevar esto hacia arriba. Jujuy tiene condiciones de alcanzar otro nivel, pero si todos tiramos para el mismo lado”.