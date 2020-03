La fórmula Juárez – Leal ganó las elecciones en la Liga Jujeña de Fútbol

El pasado viernes, en la sede de la entidad madre del fútbol jujeño, se llevó adelante la asamblea general, donde la renovación de autoridades fue lo principal en al orden del día, algo que se venía presumiendo desde las primeras reuniones del 2020.

Sin demasiados preámbulos, al comenzar la asamblea se pusieron en conocimiento las dos listas que pretendían conducir los destinos del futbol federado, la lista oficialista comandada por Ricardo Juárez y Jaime Leal y la opositora, con la fórmula de René Flores y Enrique Barro.

En la modalidad voto cantado, la primera fórmula se quedó con la victoria por 8 a 7 en una votación muy pareja, en la cual se vio a clubes muy divididos por elegir las propuestas.

Por otro lado, también se aprobaron los balances del 2019 como el cálculo de recursos. Si bien en ambas oportunidades se pidió pasar a cuarto intermedio, por parte del Pte de Atlético Palpalá, al igual que en la primera elección en ambas oportunidades optaron por que se realice en ese momento con mismo resultado, 8 a 7.

Tras la misma se abordaron temáticas como las afiliaciones de los clubes San Francisco, Islas Malvinas y Alto Juniors, quienes rápidamente fueron aprobadas, ya que cumplieron con todo lo estipulado la temporada pasada.

Luego se vieron las condiciones de los clubes nuevos, quienes solicitaron participar en este año. Deportivo Alberdi y El Chingo no llegaron a completar los mismos, por lo que fueron negados. Caso diferente fue el de Deportivo Yamil, quien contaba con todos los requisitos, aunque económicamente no se iba a poder sustentar, por lo que envió una nota pidiendo que no sea tenido en cuenta.

Quienes si serán tenidos en cuenta e incluidos de manera provisoria, son: Fundación Zapatón y Club Comercio, ambos clubes de Alto Comedero presentaron en tiempo y forma las condiciones, cumpliendo con cada uno de los requerimientos, por lo cual estarán participando del anual.

La primera institución mencionada, tiene todas las canchas, presentando para primera y reserva la cancha de Atlético El Carmen, algo que algunos no estuvieron de acuerdo por la lejanía, pero que de todos modos fue aprobada. Algo similar ocurre con el segundo club, solo que por el momento se encuentra trabajando con el tema de la cancha para las categorías superiores. Ante por el momento solo están aseguradas las categorías menores, inferiores y femenino, las cuales todas jugaran en su predio.

Hoy los delegados se volverán a reunir en horario nocturno para empezar a llevar adelante el torneo para este año, el cual se espera que esté arrancando el 15 de Marzo, pero con posibilidades a que se pueda extender una semana más, dependiendo de lo que terminen definiendo los clubes.

Por otro lado, el fútbol femenino se espera que también tenga la misma fecha de inicio, debido a que la intención para este año es que todos los clubes tengan su representativo. En el 2019 los equipos que no participaron fueron solo Ciudad de Nieva y Alto Juniors. Este último ya se encuentra realizando todo para poder decir presente, mientras que el “león” definirá si presenta o no esta semana. A su vez, Comercio y Fundación Zapatón dieron el visto bueno para jugar tanto en reserva como en primera.