El Ministerio de Salud resolvió la intervención al Hospital “Oscar Orías” de Ledesma

El titular de la cartera sanitaria se refirió a la situación actual del hospital de Ledesma y brindó aclaraciones sobre los sucesos de público conocimiento ocurridos. Agradeció la visita del Jefe del bloque Justicialista, Pedro Belizán quien se disculpó por la actitud de los miembros de la bancada que estuvieron presentes en el nosocomio, “creo que su gesto enaltece la política” mencionó Bouhid.

Por otra parte explicó que “ante la problemática que se generó con el Dr. Boero he decidido la intervención del hospital de libertador; levantarle la sanción al doctor y que se abra un sumario como corresponde, dándole así la posibilidad al mencionado profesional que haga su descargo”.

Asimismo aclaró que “la sanción que determinó el hospital ha sido extemporánea, debería haberse realizado antes y no está relacionada con la visita de los diputados al hospital sino por una falta de respeto del Dr. Boero hacia un colega venezolano donde él mismo reconoce que estuvo mal y se disculpó”.

Independientemente de eso, aclaró Bouhid, “Boero en su carácter de exdirector ha hecho declaraciones con las que no estamos de acuerdo. Este gobierno encabezado por Gerardo Morales ha realizado la mayor inversión en salud de la historia en esta provincia comprando ambulancias, reacondicionando el quirófano del nosocomio porque antes se derivaba todo al Pablo Soria, compramos un tomógrafo computado, junto a la fundación realizamos obras civiles en el hospital, abrimos un dispositivo de adicciones en la zona, fortalecimos la región través de médicos pediatras, oftalmólogos, cardiólogos, traumatólogos, entre otros, reacondicionamos y reforzamos varios puestos de salud, colocamos módulos de atención en el barrio Papa Francisco, entre otras cosas”.

Continuando el Titular de la Salud en Jujuy hizo referencia al periodo de director del Dr. Boero “las ambulancias no funcionaban, nunca le realizaron mantenimiento preventivo y correctivo al hospital”, asimismo aclaró que “existen muchos problemas por resolver, los conozco a todos porque visité personalmente hospital y CAPS, pero también entendemos que son problemas de infraestructura históricos que nunca se resolvieron y que nosotros estamos en proceso de hacerlo y para lograrlo requerimos el esfuerzo de todos”.

A su vez expresó que “la comunidad debe saber cómo recibió este gobierno el sistema de salud y el estado que tenían los hospitales y CAPS, creo que debería ser más prudente en sus declaraciones el Dr. Boero. El hecho que se llueva el hospital no es nuevo y le pasó a él en su época, es más se queja de la inundación pero la obra de guardia fue realizada por el gobierno anterior, no la hicimos nosotros entonces no tiene sentido mezclar la política con la salud y mucho menos en un hospital regional que recibe y atiende a todos por igual”.

Advirtió que “llama poderosamente la atención que estos problemas suceden cuando el actual director Martín Hidalgo corrigió algunas cosas que pasaban en la época de dirección del Dr. Boero como ser que cobren 2 médicos por la guardia en el hospital pero solo la realice 1”.

Sobre la intervención explicó que se armará una mesa de trabajo encabezada por la Dirección Prov. De Hospitales y donde se invitará a representantes de los trabajadores del hospital, a los diputados de la Comisión de Salud de la legislatura (tanto oficialista como oposición) y al Intendente Omar Jayat

“Nosotros tenemos que solucionar los problemas, dudo que a la comunidad le interese el mal estado en que recibimos los hospitales pero lo tiene que saber y un ex director de un nosocomio sabe que siempre hay y habrán problemas en los nosocomios y por ello es importante que no se haga política con la salud y que nos ayuden a tener una política de salud que se mantenga independientemente del gobierno que esté de turno”. Concluyó el Ministro Bouhid