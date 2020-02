Martin Abraham: "Altos Hornos Zapla va a dar que hablar en este campeonato”

El delantero “Merengue”, Martín Abraham abrió la goleada 5 a 0 del pasado domingo, siendo además clave en el resto de los goles para que Zapla consiga la victoria contundente que lo deja arriba en la Zona 1, junto a Atlético Cuyaya.

Altos Hornos Zapla parece ser su lugar en el mundo para el delantero Martín Abraham, quien volvió para cumplir su cuarto ciclo en la institución de Avenida Río de la Plata.

Siempre que el “Turco” se pone la casaca “Blanca” le va realmente bien. En el primer encuentro ante Cuyaya contó con muy pocas ocasiones, pero en su segundo partido, tardó apenas 16 minutos para encontrarse con la red y ante su gente, que siempre le brindó mucho afecto.

Abraham fue muy importante en toda la zona de ataque, referente en zona de ataque llevándose siempre la marca, haciéndole lugar a sus compañeros para que desborden y lo asistan. El resto lo termina él, inclusive se vistió de asistidor para que sus compañeros también puedan convertir.

El “Tanque” habló del momento que viene pasando el equipo, comentando que: “el balance hasta aquí es muy bueno. En el primer partido nos costó un poco, seguramente por los nervios del debut. Ahora nos encontramos con un equipo que tenía la idea clara de salir jugando. Eso por suerte lo pudimos leer rápido, así que presionamos en todo momento para buscar el error del rival. Después se dio el gol que sirvió para abrir el juego, nos encontramos con espacios, pudimos convertir, erramos varias posibilidades, pero la confianza es lo más importante para nosotros, nos encontramos con ella así que seguramente ahora será otro el torneo para nosotros”.

En cuanto al gol que pudo marcar y las asistencias, el delantero dijo: “uno siempre se pone contento al marcar, por suerte pude hacer el primero que siempre es importante para hacer otro partido. Tras ese tanto las cosas fueron diferentes, se dio además de asistir a mis compañeros, eso suma mucho porque más allá de que yo pueda convertir que ellos lo hagan sirve, somos un equipo en el cual todos tiramos para el mismo lado buscando el objetivo de pelear bien arriba. El gol siempre suma, pero no importa quien lo haga, en la mayoría de los mismos siempre participan todos, así que esto es de mis compañeros también, tanto de los que defienden como de los que juegan en el medio campo”.

A pesar de la goleada, Abraham explicó que siempre hay errores por corregir. “En el entretiempo hablamos con el entrenador, nos marcó errores puntuales que tuvimos, si bien fueron mínimos, es importante empezar a entenderlos porque quizás en otra instancia lo podemos pagar caro, así que esta semana vamos a seguir corrigiendo cosas para ir a La Quiaca a tratar de mejorar más la producción”.

Jugar en la altura para el atacante “merengue” no será nada nuevo, ya que disputó partidos oficiales en los viejos Torneos del Interior con la camiseta de Luján y de Gorriti. “Tuve la oportunidad de jugar en altura, no creo que sea para nosotros un condicionante, creo que va eso jugará mucho en la cabeza de cada uno. Si vamos a jugar mentalizados en que vamos a ganar no va a pasar nada, si pasamos el partido a ese efecto que puede causar jugar allá capaz que no la pasemos tan bien”.

Sobre el final, invitó a la gente que siga apoyando al equipo. “A los hinchas le decimos primero que nada gracias por haberse acercado a alentar, nosotros dimos todo para conseguir los tres puntos, se bancaron la lluvia, apoyaron, así que lo único que les puedo decir es que sigan con ese entusiasmo que a nosotros nos viene bien, son un jugador más, por lo que esperamos que sigan así durante todo el torneo para que podamos llegar lo más lejos posible en este torneo todos juntos”.