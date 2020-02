Más de 250 tucumanos en lista de espera para recibir órganos

Tucumán sostiene a lo largo de los años la tradición de ubicarse entre los primeros puestos en donaciones y en programas de trasplante. “El año pasado obtuvimos el segundo lugar en lo que respecta a donación por millón de habitantes en Argentina y nos mantenemos entre los 3 primeros puestos hace 6 años”, afirmó el referente.

En lo que respecta a la temática, el especialista sostuvo que las listas de espera más populosas las conforman pacientes que esperan trasplante de riñón. “Tenemos a casi 200 tucumanos en lista de espera de este trasplante, seguidos por la lista para trasplante de tejidos como corneas, en la cual tenemos 14 pacientes en espera y también tenemos una extensa lista para trasplante hepático, de 43 pacientes actualmente”, detalló.

Las listas de espera se actualizan y renuevan constantemente, en Tucumán es muy diversa y si bien se realizan muchos implantes, lo cual permite que se produzca un descenso, pese a eso los pacientes se van instalando cada vez más en estas listas por insuficiencia de distintos órganos.

La institución de referencia en la materia es el hospital Padilla, que hace 4 años sostiene su impronta como el efector sanitario público que más donantes tiene en Argentina. En el sector privado en los distintos sanatorios también hay donantes de órganos y tejidos, lo que permite diversidad en la labor.

“Siempre se destaca la solidaridad del pueblo de Tucumán al momento de la donación y el trasplante. Cuando hablamos con las familias de pacientes posibles donantes, hablamos sobre un tema del cual la comunidad, los médicos y el personal no médico ya tienen conocimiento y esto agiliza los tiempos y hace más dinámico el proceso”, explicó Bunader.

El directivo comentó que en épocas estivales suele intensificarse el trabajo, ya que se presentan mayores índices de accidentes de tránsito y episodios neurocríticos: “El hospital y sus terapias intensivas se ven por momentos colmados y eso a veces permite una mayor detección de posibles donantes. En la madrugada del primero de enero ya tuvimos el primer donante del año en Argentina”.

Siguiendo esa línea, Bunader comentó que no solo se intensifican los operativos sino que también se puso en marcha la implementación de un programa de donantes nuevo que en Argentina todavía no se está empleando: “Tucumán es pionero en esto, son pacientes que sufren una parada cardíaca y a partir de este evento se ablacionan los órganos, cosa que no se estaba haciendo en toda América y especialmente en Sudamérica”.

Cabe destacar que desde la aprobación de la conocida como “Ley Justina” todos los argentinos mayores de 18 años somos donantes presuntos, solo no son considerados donantes aquellos que se manifiesten en contra de hacerlo.