Confirman tres casos de dengue: todos fueron contraídos en otros países

El Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos positivos de dengue en Salta. Desde el 1 de octubre pasado, en que se inició el período de vigilancia intensificada de síndromes febriles agudos inespecíficos (SFAI), la Sala de Situación recibió de las diferentes áreas operativas la notificación de 238 casos sospechosos.

Sobre los confirmados, detallaron que los tres son importados. Uno de ellos, es un paciente que había estado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Dicha persona viajó a esa ciudad el 31 de diciembre y permaneció hasta el 14 de enero. Al regreso a Salta, consultó en el hospital Señor del Milagro, donde se le diagnosticó la enfermedad; sigue tratamiento médico en forma ambulatoria, con buena evolución.

Los otros dos casos se localizan en la localidad de Las Lajitas, departamento Anta. Ambos pacientes, no pertenecientes a la misma familia, habían estado en Paraguay y Brasil, respectivamente.

Estas personas dieron resultado positivo a los estudios de laboratorio para dengue serotipo 1, reciben tratamiento ambulatorio, con buena evolución.

Medidas de prevención

Se recomienda a la población en general mantener las medidas de prevención, dado que el período de lluvias y altas temperaturas potencia la posibilidad de que se generen criaderos de mosquitos en las viviendas y espacios peridomiciliarios.

Revisar y limpiar patios, jardines, canaletas y todo lugar donde pueda acumularse agua, desechando todo objeto que pueda servir para que el mosquito deposite sus huevos y se reproduzca.

Se aconseja efectuar el descarte de botellas, neumáticos y otros objetos, de manera que no puedan ser recogidos y reutilizados por otras personas y no se traslade el reservorio de un sitio a otro.

Se debe cambiar diariamente el agua de bebederos de los animales, cepillar las paredes de todos los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras acciones.

Frente al mosquito

Quienes viajen o habiten en zonas con presencia del mosquito vector, deben evitar la exposición al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, ya que son los momentos de mayor actividad del Aedes aegypti.

Se aconseja usar ropa clara, de mangas largas y pantalones largos, cubriendo el cuerpo cuando se desarrollan actividades al aire libre. Utilizar espirales, tabletas repelentes o insecticidas para ahuyentar a los mosquitos.

Proteger las cunas o cochecitos de los bebés con mosquiteros tipo tul y verificar que permitan una correcta ventilación.

Utilizar productos repelentes sobre la piel expuesta y ropa y renovar su aplicación según las indicaciones del envase. No se recomienda el uso de repelentes en niños menores de dos meses de edad. Para los mayores de dos meses, consultar con el pediatra por el producto más adecuado.

Los niños pequeños no deben aplicarse ellos mismos el repelente: siempre lo debe hacer un adulto. No aplicar repelente en las manos de los niños, ya que podrían llevárselas a la boca. No utilizar repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación.

Las mujeres embarazadas o en edad reproductiva deben extremar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos, debido a la asociación entre el virus Zika y el riesgo de malformaciones fetales, como microcefalia. Además, los adultos en general pueden presentar consecuencias neurológicas.

Utilizar preservativos en las relaciones sexuales, ya que el zika también se transmite por esta vía.

Si durante el viaje o al regreso se presentan síntomas tales como: fiebre, dolor muscular o articular, vómitos, malestar general o sarpullido; no automedicarse y realizar una consulta médica de inmediato.