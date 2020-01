Alberto Fernández se reunió con Benjamín Netanyahu para tratar asuntos claves que unen a ambas naciones

El Presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y así desarrolló la última actividad oficial en Jerusalén antes de encarar el regreso a Buenos Aires. Algunos de los temas que estuvieron en la agenda de ambos mandatarios fueron la investigación de los ataques a la embajada israelí y la AMIA, la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera y el volumen de intercambio comercial entre ambos países.

El encuentro estaba pactado para las 11 de la mañana (6 en Argentina), pero se atrasó debido a que Fernández se demoró en la reunión que mantuvo previamente con el Presidente israelí, Reuben Rivlin.

Alberto Fernández llegó a la residencia del líder israelí cerca del mediodía. Para entrar se debe superar un puesto de control que levanta una barrera y baja unos cilindros de acero que traban la posibilidad del ingreso de los autos sin autorización.

El presidente llegó acompañado del canciller Felipe Sola, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Horas antes de visitar en su despacho a Benjamín Netanyahu, el presidente argentino recibió al ex general Benny Gantz, un candidato de centroizquierda que puede derrotar al primer ministro y su coalición de derecha en los comicios de marzo. Se trató de una jugada arriesgada en términos institucionales: Netanyahu no duda en replicar sin diplomacia cuando interpreta que su poder político está en jaque.

El primer ministro tenía una excelente relación con Mauricio Macri, lee al peronismo con cierta desconfianza, aún exige que aparezcan los responsables de los ataques terroristas a la Embajada de Israel y la AMIA, y cuestiona todas las medida políticas que impliquen beneficiar a Irán o a Hezbollah, su brazo armado con capacidad de operar en Irak o la Triple Frontera.

Netanyahu tiene opinión formada sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman -cree que lo asesinaron-, pero jamás trataría ese asunto en una visita oficial de un presidente argentino. El premier israelí considera que es un asunto interno del país, y respeta esa esfera de decisión política aun contradiga sus intereses geopolíticos.

Nisman investigaba la pista iraní en la causa AMIA, y eso era una razón más que suficiente para que Netanyahu avale el trabajo del fiscal federal muerto hace cinco años. Al primer ministro no le gustó que Alberto Fernández se reuniera con el ex general Gantz, pero anoche funcionarios de la Cancillería israelí juraron a Infobae que la muerte de Nisman no figuraba al tope de la lista de Netanyahu.

El Presidente llegó al despacho de Netanyahu con la intención de tratar todos los temas que unen a la Argentina con Israel. Eso implica abordar la ausencia de culpables en las causas de la Embajada y la AMIA, la discusión sobre la naturaleza de la muerte de Nisman -asesinato o suicidio-, los términos del intercambio comercial, la aplicación de la tecnología en los cultivos por goteo y hasta el porcentaje de votos de Israel en el board del FMI (es 0,40, casi como Chile).

“Voy a la reunión con una agenda abierta”, dijo Alberto Fernández cuando le preguntó ayer un miembro de la delegación oficial.