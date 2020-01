La tumba del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet, fue encontrada vandalizada este fin de semana en el Cementerio General de Santiago, donde se encuentra emplazada. “No hay mano”, dejó plasmado un grafiti con letras rojas sobre la tumba del cantante, en referencia a la tortura a la que fue sometido Jara. Las fotos fueron difundidas desde una cuenta de Twitter asociada a un grupo de extrema derecha chileno.

Los repudios no tardaron en llegar. “A Víctor Jara podrán tratar de matarlo mil veces pero no morirá nunca porque pasa el tiempo y su canto sigue teniendo sentido y razón”, manifestó el diputado chileno Gabriel Boric, para repudiar el hecho. Si bien se sospecha que los autores de la agresión pertenecen a grupos de extrema derecha, aún no fueron identificados.

“Vandalizaron la tumba de Víctor Jara… Duele el resurgimiento e impunidad del fascismo pero esto pasa cuando se relativizan violaciones a los DDHH. Su legado es y será indestructible”, indicó el diputado Marcelo Díaz.

“¡Vandalizada la tumba de Víctor Jara! Cómo les duele, cómo quisieran asesinarlo mil veces, su canto los perseguirá por siempre y Víctor seguirá viviendo en las voces de millones. El derecho de vivir en paz”, indicó Jorge Coulon, fundador de Inti Illimani.

El Ministerio de Cultura argentino también hizo llegar su repudio. “Desde Cultura Nación repudiamos el ataque que sufrió la tumba del cantautor chileno Víctor Jara en Santiago de Chile. Jara es una de las voces fundamentales del cancionero latinoamericano, asesinado por la dictadura militar de su país. La memoria es un derecho ineludible”, compartió la cuenta de Twitter oficial.