Domingo Cavallo: "Si no se soluciona la estanflación, existe el peligro de una hiperinflación"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, analizó la herencia que Mauricio Macri dejó al gobierno de Alberto Fernández y habló de las posibilidades de financiamienro de la Argentina para pagar la deuda, de las altas tasas, el cepo al dólar y la inflación.

Además, aconsejó realizar una reforma monetaria "como parte de una reforma más integral decidida por un gobierno que respalde un equipo económico que esté bien preparado para implementarla". Si bien negó que sea urgente, señaló que el país puede llegar a esa instancia por la inercia inflacionaria y la pérdida de confianza en el peso.

"El crédito es fruto de la confianza. La certeza de que quien toma el crédito va a poder pagarlo. También, para que haya recursos genuinos para dar el crédito, tiene que haber ahorros que puedan vehiculizarse hacia el crédito. Si no existe esa confianza no existe crédito, pero no porque las tasas de interés que fije el Banco Central sean muy altas. Simplemente la gente no confía. No se confía por ejemplo en que alguien que presta en pesos vaya a recibir el peso al mismo valor real. Al no existir ese crédito no puede haber moneda. Se requiere la confianza en que la moneda preservará el valor", sostuvo en una extensa entrevista con el diario Perfil.