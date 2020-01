Boca arrancó con el pie derecho y le ganó a Universitario de Perú

Los primeros 45 minutos tuvieron más orden táctico que fútbol. Boca se vio presionado por Universitario, que adelantó las líneas, le copó el mediocampo y no lo dejó mostrar su idea de juego en el Bicentenario de San Juan.

Con Emanuel Reynoso en la zona central de la cancha, el Xeneize intentó generar fútbol pero el nacido en Córdoba no tuvo la precisión justa en algunos pases. Eduardo Salvio desbordó un par de veces y fue de lo mejor junto a Carlos Tevez, quien aguantó bien de espaldas algunas pelotas y tuvo bastante participación.

Por su parte, el elenco peruano generó algunas ocasiones de gol pero no fue eficaz para batir a Marcos Díaz. Sin embargo los dirigidos por Gregorio Pérez complicaron más de lo esperado y redondearon una buena primera etapa.

Pero el complemento comenzó de la mejor manera para Boca, ya que a los 3 minutos se puso en ventaja gracias al gol de Sebastián Villa, de penal. El colombiano acertó con el remate, aseguró fuerte al medio y decretó el 1-0 parcial para el Xeneize.

El equipo de la Ribera se sintió más cómodo una vez que se adelantó en el marcador y se paró más adelante. Russo movió el banco, realizó algunas modificaciones y le dio rodaje a varios futbolistas que comenzaron sentados en el banco, como Iván Marcone, Agustín Obando, Mauro Zárate, Ramón Ábila, Junior Alonso y Emmanuel Mas.

A los 67’, el juvenil Obando tomó el balón por el sector izquierdo, levantó su cabeza y le tiró un centro a la cabeza a Wanchope, quien fulminó al arquero y decretó el 2-0 para Boca. Cien por ciento de efectividad para exInstituto que mandó a guardar la primera que tuvo. ¿La mala? Se fue expulsado sobre el cierre por hablarle mal al juez.

Universitario sintió el golpe, bajó la intensidad y no inquietó más a Boca, que tomó las riendas del amistoso internacional y controló el juego. La gente disfrutó del espectáculo, alentó al equipo y dejó en claro que aliento no faltará en el 2020. El resultado final no se movió más y los xeneizes comenzaron el año calendario con un 2-0 a favor.

