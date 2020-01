Las cenizas de la Tupac: la ilusión de un difícil retorno, sin apoyo ni coroneles

En su despacho de la escuela del barrio de la Tupac, Jaldín habla con decepción de aquellas caras conocidas de la Tupac. "Nos dejaron solos. Nadie nos respaldó. Los concejales, los diputados, todos se fueron", dice, y los llama "traidores", la misma palabra que le dejaron escrita a ella en un pizarrón tras uno de los robos que sufrió la escuela. "Ellos tenían las herramientas, el discurso y la chapa para seguir", agrega.

Según Jaldín -que todavía tiene un proceso penal abierto tras haber sido condenada por el robo a las cámaras de El Trece junto a la tupaquera Shakira-, si Sala recupera la libertad deberá "esperar lo peor", aunque todavía mantiene cierto optimismo. "Creo que está equivocada. No ve lo que pasa afuera. Hay una condena social muy fuerte a lo que hacía la Tupac y a ella, y me duele. La Tupac no puede resurgir", lamenta.