La provincia adhirió al Plan Nacional Integral "Argentina contra el hambre"

"Quiero transmitir las condolencias por el fallecimiento de los niños" manifestó Daniel Arroyo. "Paraje puntana estuvimos con el gobernador, hemos hablado con las familias". "La argentina tiene situación crítica, no puede pasar q niños fallezcan en un contexto social complicado".

"Se traduce en problemas alimentarios y apostamos en trabajar juntos en medio de la urgencia tomando lo estructural, vamos a trabajar con los módulos alimentarios y el agua envasada". En este sentido aseguró que "quedó un equipo de Desarrollo Social trabajando en Mosconi para atender la emergencia y problemas estructurales".

Tarjeta Alimentaria

Arroyo brindó detalles de la entrega y funcionamiento de la Tarjeta Alimentaria, donde indicó que la misma "la permitirá extraer dinero, sino que funcionará solo para la compra de alimentos". El plan se pondrá en marcha en Febrero y funcionará en cualquier comercio que tenga posnet.

Destacó "es una jornada muy importante", "no puede haber haber en la Argentina, tenemos que trabajar muy articuladamente Nación y provincia".

"Hemos trabajado y acompañado a las comunidades y tenemos el compromiso de trabajar con el hambre y la malnutrición, que no siempre tiene qer con alimentos sino que principalmente con el agua", finalizó Arroyo.

Gustavo Sáenz lamentó "quizás esta reunión se debió hacer muchos años atrás con Nación" y agradeció "Cafiero y presidente" por la predisposición en esta situación de crisis.

Indicó además que el "Departamento de Rivadavia no tienen agua, especialmente en esta época". "Es triste, recorríamos el paraje de La Puntana" donde "falta de agua y si hay es servida". "Es difícil pretender terminar con la pobreza si no terminamos con los problemas estructurales".

El sistema de salud "está colapsado, Salta es pobre, tiene mucha pobreza, muchas necesidades" manifestó Sáenz y agregó que "los problemas hay que enfrentarlos y para eso trabajar de manera conjunta".

"Me estoy haciendo cargo, esto no se formó hace un mes. Había que tomar la decisión de exponer esta triste realidad y que no se muera más un niño por falta de comida y deshidratación", finalizó Gustavo Sáenz.