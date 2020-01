La Justicia tucumana define dónde se va a investigar el caso Alperovich

El Poder Judicial de Tucumán se apresta a celebrar una audiencia oral y pública inédita. Mañana, a partir de las 10, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción oirá a las partes implicadas en el supuesto abuso sexual con acceso carnal atribuido al senador, ex gobernador, ex ministro y ex legislador José Alperovich.

Tanto el funcionario público denunciado como su sobrina denunciante y el Ministerio Público Fiscal -representado en principio por Carlos Sale- expresarán sus puntos de vista sobre qué jurisdicción es competente para investigar los presuntos hechos ilícitos. Luego de recibir los argumentos y en el mismo acto, el camarista Enrique Pedicone notificará su decisión. Será el cuarto pronunciamiento referido a la competencia emitido en las causas iniciadas en Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de una audiencia sin antecedentes por su modalidad; por los sujetos involucrados; por el hipotético delito ventilado y por la época del año en la que acontece, plena feria estival.