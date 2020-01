Preocupación porque el “dólar solidario” lleve al cierre de agencias de turismo

Luego que el Gobierno nacional implementara el dólar “solidario”, que grava en un 30% a las compras de pasajes y contrataciones que se realicen en el exterior, Gustavo Dimecola, presidente de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, analizó la realidad del sector y consideró que la medida es totalmente perjudicial.

Dimecola explicó que los operadores emisivos están muy complicados y corren riesgo de cerrar sus puertas y dejar muchas personas sin trabajo. “Les cayó la demanda enorme, ya venían no muy bien, y ahora con esto, realmente están muy complicadas, hay agencias que van a cerrar porque es muy complicado, porque no va a haber ventas, hay mucho riesgo de perdidas de trabajo”, afirmó.

Sobre la realidad en Salta, explicó que del total de 160 agencias de viajes, alrededor de 40 son solamente emisivas. “Acá en Salta hay muchas receptivas, pero si estamos hablando a nivel nacional en forma directa están en riesgo unos 30 mil puestos de trabajo en forma directa”, indicó preocupado.

En ese marco, manifestó que el Gobierno no analizó el impacto de las consecuencias. “Yo creo que fue un análisis muy por arriba, no se consultó al sector previamente para tomar una decisión tan importante, no se tuvo en cuenta todas las fuentes de trabajo que genera una agencia de viajes, creo que fue muy a la ligera, son tomas de decisiones tal vez más políticas, que realmente análisis económicos”.

Asimismo contradijo al jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, quien manifestó que aquel que tiene capacidad para viajar al extranjero debe hacer un aporte a los sectores más postergados. “Del 100% de la gente que se va al exterior, solo el 25% es vacacional, hay un 75% que va por un tema laboral o por enfermedad”, indicó.

Con respeto a la posibilidad de un repunte en las ventas de los operadores receptivos ante la imposibilidad de viajar al exterior, aclaró que no se trata de una cuestión lineal. “Las perspectivas son tal vez mejor que el año pasado, pero hay que ver que pasa, no es que la gente que se iba al exterior va a vacacionar en Argentina, pero es una posibilidad que algunos lo hagan”, agregó.