Después de las pintadas, aseguran que el hospital de mascotas sigue atendiendo

Después de las pintadas que aparecieron en año nuevo y la polémica generada, la Municipalidad garantizó el normal funcionamiento del Hospital Público de Mascotas. La directora encargada explicó cómo seguirá trabajando la dependencia después de los conflictos que hubo con veterinarios y operarios contratados en carácter AP (Agrupamiento Político).

Macarena Salatin dijo: “El hospital hasta el momento tiene atención 24 horas, con turnos de cirugías que se programan los viernes para el resto de la semana. Es fundamental la documentación, se requiere el certificado de escasos recursos y fotocopia del documento. Aunque ante las emergencias actuamos igual”.

De la misma manera, la funcionaria relató que algunos profesionales no van a continuar prestando servicio en el hospital inaugurado por el exintendente Gustavo Sáenz. Pero, a pesar de ello, la nueva gestión contará con ocho profesionales de planta permanente y otros cinco que se sumarán en los próximos días.

Para tener en cuenta sobre el funcionamiento, Salatin informó que funcionará como lo venia haciendo desde su inauguración y atenderá las 24 horas. “Se está informando en los medios que no se está atendiendo y eso provoca que lleguen animales destrozados de acá a tres días y no es el objetivo. El objetivo es que siga la atención para que no se llegue a esta instancia y evitar lo que es el maltrato animal”, remarcó Salatin.