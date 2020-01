Llegó a Catamarca el humo de los incendios de Australia

El humo provocado por los incendios forestales que afectan Australia llegó a Catamarca. Desde el sitio “Cazadores de Tormentas de Catamarca” informaron: “La presencia de este humo está funcionando como un filtro que no está dejando que el aire se caliente tan rápido como debería si él no estuviera presente. Por ello, es posible que la temperatura no ascienda al ritmo previsto ni al valor máximo pronosticado (quizá un grado o dos menos) debido a este factor”.

Asimismo, manifestaron: “No sólo en la imagen proporcionada por el satélite GOES 16 es posible divisar las nubes de humo que llegaron a la Argentina provenientes de los incendios en Australia, sino que hoy se puede mirar el cielo para notar a simple vista lo tenue que se encuentra el sol”.