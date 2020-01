Adolfo Rubinstein cruzó a Ginés González García por las vacunas retenidas en la Aduana

Este viernes, el ministro de Salud Ginés González García celebró la liberación del primer lote de 12,4 millones de dosis de vacunas retenidas en la Aduana desde junio. El funcionario aseguró que el tema "se solucionó por nuestra voluntad política y la ley de emergencia social, sanitaria y económica que eximió al Estado de pagar los aranceles y tasas", pero su antecesor lo desmintió.

Tras las declaraciones del Ministro de Salud, el exsecretario de sanidad Adolfo Rubinstein aseguró que dejó la gestión "con 6, 7 millones de dosis de las cuales más de la mitad llegaron en los últimos dos meses, los plazos que habitualmente tienen" y agregó que "hay una lista de medicamentos que no pagaba impuestos, como la triple viral".

"Las que sí habían y pagan impuestos aduaneros importantes vienen de OPS o de fuera del país, al final de la gestión habíamos liberado varios impuestos. La ley de emergencia económica ahora aumenta la lista que ya estaba", apuntó en declaraciones a radio Mitre.

Rubinstein aseveró que la vacuna que combate al sarampión no pagaba impuestos y, por lo tanto, no estaba retenida. "Hay una fuerte intención del gobierno de justificar porque se lanzó la emergencia económica y sanitaria", sentenció. "No era necesario, había un decreto", agregó.

El exsecretario de Salud consideró que el Gobierna usa el sarampión políticamente "desde la campaña". "Tenemos 90 o 95 casos, no 9000 porque las tasas de vacunación en nuestro país son muy altas, hay partidos del conurbano que tienen tasas bajas y es donde se ven los casos positivos. Siempre hubo stock y vacunación. Nunca hubo faltante crítico de vacunas", insistió.

El aborto no punible

Rubustein volvió a referirse al protocolo que publicó en el Boletín Oficial y que fue derogado al día siguiente por el expresidente Mauricio Macri: "Fue la continuidad de una política que tuvimos durante la gestión. Esta medida la ibamos a tomar y ya se sabía", aseguró y argumentó: "El escenario electoral, que además se prolongó más de lo debido, hizo que esto se retrasara, después de las elecciones yo había avisado que lo íbamos a sostener".

Por último señaló que "el protocolo solo actualiza las normas a las reformas del código civil. Lamento la derogación y aplaudo que Ginés lo haya repuesto".