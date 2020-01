El Ministerio de Salud trabaja con los municipios en un programa para prevenir enfermendades

“Hasta la fecha no tenemos casos de dengue ni de sarampión, pero necesitamos que los Municipios y toda la población tome conciencia de lo que puede pasar y no espere de brazos cruzados a que aparezcan las enfermedades”, sostuvo el Ministro de Salud Gustavo Bouhid remarcando que “una de las claves es tener conciencia colectiva y responsabilidad comunitaria como integrante de una sociedad; si no me aplico las vacunas que son gratuitas y de carácter obligatorio no solo puedo contagiarme de sarampión durante un viaje, sino que también puedo producir que otras personas contraigan la enfermedad”, acentuó. Lo mismo sucede con el dengue; “si dejo que los cacharros de mi vivienda acumulen agua, estoy formando un criadero de mosquitos que no sólo me van a picar a mí, sino también a mi familia y a todos los vecinos”.

En este sentido, el Ministro de Salud solicitó la colaboración y compromiso de los Municipios en materia preventiva ya que en la actualidad “el incremento de las temperaturas atribuido al cambio climático aumenta la probabilidad de que el mosquito Aedes Aegypti se propague más rápido en zonas endémicas y tenga una mayor supervivencia, lo que se traduce en temporadas de transmisión más largas y con mayor número de afectados”, señaló e hizo fuerte hincapié en que “en Centro América, parte de Sudamérica, la zona central de África y en países como China e India, en donde ya existe una alta presencia de esta enfermedad, lo casos se incrementarían de forma significativa”.

Respecto al sarampión, Bouhid informó que “en Argentina ya existen 90 casos, motivo por el cual resulta sumamente importante que la comunidad controle el carnet de vacunación y corrobore si ya se encuentra inmunizada, ya que es la clave principal para evitar contraer la enfermedad”, señaló.

Cabe destacar que durante la reunión “los Municipios se comprometieron a trabajar fuertemente en territorio realizando controles y tareas preventivas junto a la comunidad. Alguno de ellos, ya iniciaron con cronogramas de descacharrado barrial y visitas domiciliarias, con lo cual resulta significativo que la población este atenta y también ponga su granito de arena para que todos estemos protegidos”, concluyó.