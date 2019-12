Cambio clave en el reglamento para la Copa Libertadores 2020

La próxima edición de la Copa Libertadores presentará un cambio muy importante en la reglamentación. A diferencia de las últimas competencias del certamen, un jugador podrá participar para dos clubes distintos, un hecho que tiene un precedente reciente en la Liga de Campeones de Europa.

El reglamento es similar al de la Liga de Campeones de Europa. ¿En qué influye para River? Llegado al caso, tendrá la potestad -al igual que el resto de los equipos- de ir a buscar un futbolista que se haya destacado en otra institución y le genere interés, aunque eso tendrá un condicionante: un protagonista no puede disputar la misma fase para dos equipos distintos.

Si el futbolista en cuestión actúa para un equipo durante las fases preliminares, puede hacerlo en la instancia de grupos con otra institución. Lo propio estará permitido desde octavos de final en adelante, pero sin que haya posibilidad de vestir otra camiseta de ahí en más.

Es decir que hay tres períodos para que un jugador vaya de un club a otro dentro del mismo torneo: fases preliminares, grupos y los mano a mano de octavos en adelante. Ninguna debe mezclarse entre sí. ¿Ejemplo? No se puede ir de un equipo a otro en la misma instancia.

¿En qué caso le hubiera servido al “Millonario”? Cuando Luis Díaz estaba en el radar de River durante enero pasado, no sólo debía hacer una oferta que dejara satisfecho a Junior, sino que también necesitaba concretar el pase antes de que el club colombiano jugara las fases preliminares de la Libertadores 2019 porque después no tendría la chance de usarlo en la Copa. Ahora no correría con ese problema.