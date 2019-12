Racing de Ojo de Agua un referente de la Puna, ya apunta a tener buenos refuerzos

La dirigencia de Racing de Ojo de Agua, comandada por Miguel Mamani ya trabaja en lo que será la tercera participación del equipo en torneo nacional, donde en el 2018 terminó haciendo historia saliendo en varios nacionales al jugar la final ante River de Embarcación donde el resultado no fue el mejor pero que hizo un gran esfuerzo para poder llegar a estar ese lugar dejando a varios equipos que se armaron de buena manera.

En la temporada 2019 nuevamente el equipo volvió a decir presente y si bien se armó con buenos jugadores que llegaron de la zona del ramal, de Salta y de Tucumán, no contó con la misma suerte pero siempre complicó a todos quedando al borde de la clasificación.

Ahora nuevamente el conjunto “Blanco y Celeste” de la Puna estará en dicho certamen buscando volver a hacer historia. Para eso pretende contar con un buen plantel como es habitual, por lo que ya comenzaron a sondear algunos nombres de la zona de capital. Entre ellos aparece el nombre de Juan Valeriano, Daniel Palenque, Juan Alemán y Cristian Mejia todos de Asociación Atlética La Viña quien en esta oportunidad no participará. Se espera que en las próximas horas todos estos nombres puedan llegar a La Quiaca a arreglar su vinculación con el club por lo que dure el Regional. Además se espera contar con otros nombres pero que no dieron a conocer ya que serían de la zona del Ramal aún no se definió nada.