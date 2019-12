Congreso Hubo marcha atrás con los “superpoderes” y hoy se aprobará la emergencia económica

Anoche, el interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió en un plenario de comisiones las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Solidaridad Social, que será debatido hoy por el plenario del cuerpo.

En total, el oficialismo consiguió 40 firmas propias y el apoyo en disidencia de los interbloques Federal y Unidad Federal.

En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, que están dispuestos a hacer algunas concesiones en materia de derechos de exportación. Los opositores plantearon, como propuesta de modificación, que se establezca algún mecanismo de alivio para los pequeños y medianos productores, teniendo en cuenta, además, la distancia al puerto y el tipo de producción.

“Mañana va a haber sesión y ley”, dijo el presidente de Diputados, Massa. En la oposición dicen que darán quórum para la jura de los reemplazantes pero no para tratar el proyecto, por eso piden dos sesiones.

El Gobierno ya dio un primer gesto. En el arranque del plenario de comisiones, el oficialismo comunicó la eliminación del polémico artículo que avanzaba con la facultad del Ejecutivo para intervenir en los organismos descentralizados.

La decisión, pergeñada -con aval de la Casa Rosada- se acordó entre el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y el bloque de Consenso Federal.

En el oficialismo aseguran que tendrán quórum. "Mañana (por hoy) va a haber sesión y ley", aseguró Massa.

Antes de ingresar a la Cámara baja, el tigrense convocó: "Aspiramos a que aquellos que defienden ideas distintas se sienten en el recinto, debatan democráticamente y aquellos diputados que estén a favor de las medidas las acompañen y aquellos que estén en contra, las rechacen".

Graciela Camaño, referente del bloque de Consenso Federal, quien había adelantado que no avalaría superpoderes y propondría modificaciones, confirmó a este diario que los diez diputados del Interbloque Federal se van a sentar a discutir la ley: "Nosotros vamos a debatir, vamos a expresar nuestras diferencias y vamos a proponer cambios. Votaremos en contra aquello en lo que no estamos de acuerdo. Pero no vamos a empujar al país al abismo", dijo.

En el bloque de José Luis Ramón también están dispuestos a habilitar el debate.

Sin embargo, el interbloque opositor confirmó que dará quórum para la jura de los nuevos diputados pero no para la Emergencia Económica. Por eso, piden que se haya dos sesiones el jueves. La primera para la jura y la siguiente, con los reemplazos ya en sus bancas, para tratar el proyecto.

Pero cerca de Massa se oponen a esa idea y aseguran que en principio buscarán no desdoblar las sesiones. "Hay una sesión convocada. Si quieren, que paguen el costo de levantarse", indicaron, en alusión a la postura de no habilitar el quórum, lo que también impediría que juren los nuevos diputados. Sin embargo, no cierran la puerta. "Esperamos que el pedido lo haga el bloque por escrito. Porque sus autoridades ya se habían comprometido a dar quórum y después no cumplieron su palabra", apuntan en el Frente de Todos.

La movida de los diputados de Juntos por el Cambio fue cuestionada incluso por los gobernadores radicales. "No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente", apuntó el jujeño Gerardo Morales. Sus pares Rodolfo Suárez, de Mendoza; y Gustavo Valdés (Corrientes) también levantaron la voz para pedirle al interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados que dé quórum "para la jura" de los legisladores oficialistas.

"La conducta de Cambiemos es inadmisible. Cerraron 2 años el congreso, llevaron al país al borde del abismo y lo pusieron en default técnico. Todo hablando de República, democracia y gobernabilidad. A los jubilados le sacaron 100 mil millones con el cambio de fórmula y hoy tensan la cuerda a 10 días de dejar el Gobierno. ¡Es una locura!", planteó Camaño.

El polémico artículo que eliminó el Gobierno del proyecto que envió al Congreso facultada al Presidente "a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias".

El artículo le permitía al Presidente intervenir en 67 organismos, hecho que, según habían advertido desde distintos sectores, violaba la autonomía e independencia económica de esas áreas.

De esta manera, el Gobierno buscará que el megaproyecto, presentado el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sea aprobado este jueves en Diputados y el viernes en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia.